"Холод ощущается как боль". Как жители Якутска протестовали в -50°С

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"Холод ощущается как боль". Как жители Якутска протестовали в -50°С

Как и во многих городах России, жители Якутска вышли на протест в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Протест состоялся несмотря на суровые погодные условия: в тот день температура в городе была ниже -50 градусов Цельсия.

В Якутске, городе на Дальнем Востоке, проживает менее, чем 300 тыс. человек.