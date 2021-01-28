Борьба за кислород на Амазонке. Репортаж из Манауса - самого пострадавшего от Covid-29 города Бразилии

Манаус - один из наиболее пострадавших от коронавируса городов Бразилии еще в ходе первой волны. С приходом второй волны и появлением нового штамма, больницы переполнились и многие вынуждены помогать своим родственникам на дому. Многим больным необходим кислород - за ним выстраиваются огромные очереди. Некоторым семьям покупают необходимые медикаменты и оборудование волонтеры, иногда за свой счет. Вакцинация в Бразилии началась в январе, но система здравоохранения в стране далека от совершенства.