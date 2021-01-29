Робот София, шутившая об уничтожении человечества, будет помогать людям в условиях пандемии

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Робот София, шутившая об уничтожении человечества, будет помогать людям в условиях пандемии

Робот София была представлена публике несколько лет назад. Сегодня такие роботы-соцработники стали особо востребованы в связи с Covid-19 и мерами социального дистанцирования.

София уже может не только снимать показания температуры тела и пульса, но также поможет сделать зарядку и составит компанию, когда вам одиноко.