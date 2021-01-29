Подкаст "Что это было". Как российские власти реагируют на протесты?
Подкаст "Что это было". Как российские власти реагируют на протесты?
После прошедших 23 января по России массовых акций в поддержку Алексея Навального силовики завели десятки уголовных дел – причем не только о насилии против полицейских. В Москве, где расследуются дела о нарушении санитарных мер и о вовлечении подростков в несанкционированные акции, правоохранительные органы провели массовые обыски и задержания активистов.
Насколько жестким будет ответ власти на протесты – разбираются журналисты Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко и Владимир Дергачев.
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