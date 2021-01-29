Файеры, стычки и задержания. В Польше вступил в силу запрет на аборты

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Файеры, стычки и задержания. В Польше вступил в силу запрет на аборты

В Польше с новой силой вспыхнули протесты несогласных с запретом на аборты. Закон, практический полностью ограничивающий право женщин на аборт, вступил в силу с 27 января.

В Варшаве сотни участников акции собрались в столице у здания Конституционного трибунала (суда) и заблокировали близлежащую улицу, люди стали жечь файеры.