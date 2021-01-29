Файеры, стычки и задержания. В Польше вступил в силу запрет на аборты
Файеры, стычки и задержания. В Польше вступил в силу запрет на аборты
В Польше с новой силой вспыхнули протесты несогласных с запретом на аборты. Закон, практический полностью ограничивающий право женщин на аборт, вступил в силу с 27 января.
В Варшаве сотни участников акции собрались в столице у здания Конституционного трибунала (суда) и заблокировали близлежащую улицу, люди стали жечь файеры.
Акция прошла, несмотря на то что в Польше из-за пандемии массовые уличные мероприятия запрещены. Задержаны по меньшей мере три человека.