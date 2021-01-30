"Это и есть теперь ваша стратегия?" Интервью Леонида Волкова HARDTalk: главные моменты

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"Это и есть теперь ваша стратегия?" Интервью Леонида Волкова HARDTalk: главные моменты

"Кажется, вы пытаетесь высмеять и унизить Владимира Путина" - Стивен Сакур, ведущий программы HARDTalk ("Жесткий разговор") на Би-би-си расспросил ближайшего соратника Алексея Навального Леонида Волкова о том, почему он находится в Литве, зачем было нужно расследование о "дворце Путина" и в чем проблема лидерства российской оппозиции.

Русская служба Би-би-си выбрала самые важные моменты из этого интервью.