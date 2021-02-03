Они сбежали из Северной Кореи. Как? Документальный фильм Би-би-си
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В настоящее время в Южной Корее проживает тридцать тысяч перебежчиков из Северной Кореи. Большинство из них бежали от жестокого режима Ким Чен Ына в надежде на лучшую жизнь. И некоторым из них удалось превратить свой статус перебежчика в успешную карьеру.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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