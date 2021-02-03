Они сбежали из Северной Кореи. Как? Документальный фильм Би-би-си

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В настоящее время в Южной Корее проживает тридцать тысяч перебежчиков из Северной Кореи. Большинство из них бежали от жестокого режима Ким Чен Ына в надежде на лучшую жизнь. И некоторым из них удалось превратить свой статус перебежчика в успешную карьеру.