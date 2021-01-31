"Дышать не могу, парни!". Как прошли протесты 31 января
"Дышать не могу, парни!". Как прошли протесты 31 января
В России 31 января 2021 прошли массовые акции сторонников оппозиционера Алексея Навального.
В преддверии митинга по всей стране прошли обыски, задержания и аресты сотрудников штабов Навального и других активистов.
В центре Москвы "до особого распоряжения полиции" были введены ограничения на передвижения пешеходов, закрыты 11 станций метро, многие магазины, запрещена парковка.
Неделю назад аналогичные протесты стали самой крупной несогласованной акцией за последние годы и обернулись рекордным количеством задержаний.
В материале использованы кадры изданий "Проект", "Фонтанка.ру", Телеканала Дождь