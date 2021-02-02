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Реальный срок для Навального. Видео из зала суда

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил требование ФСИН и заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С самого утра возле Мосгорсуда происходили задержания, а все подходы к нему были перекрыты.

Суд счел, что Навальный систематически нарушал правила условного осуждения. В связи с этим условный срок в 3,5 года решено заменить на реальный - при этом Навальному зачтут то время, которое он провел под домашним арестом во время первоначального рассмотрения дела - это примерно 10 месяцев (с конца февраля по конец декабря 2014 года).