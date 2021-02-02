Шествие в Москве и шокеры в Петербурге. Что происходило после суда над Навальным

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Шествие в Москве и шокеры в Петербурге. Что происходило после суда над Навальным

Суд заменил условный срок Алексею Навальному на реальный. Оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Защита Навального планирует обжаловать это решение.