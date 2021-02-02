Шествие в Москве и шокеры в Петербурге. Что происходило после суда над Навальным
Шествие в Москве и шокеры в Петербурге. Что происходило после суда над Навальным
Суд заменил условный срок Алексею Навальному на реальный. Оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Защита Навального планирует обжаловать это решение.
Заседание длилось почти весь день. У здания Мосгорсуда еще утром собрались люди, а вечером, после того, как процесс завершился, на улицы вышли еще сотни человек. По данным "ОВД Инфо", за день задержали более 700 человек.