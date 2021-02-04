За что сидит и за что еще может сесть Навальный? Обзор всех уголовных дел политика
За что сидит и за что еще может сесть Навальный? Обзор всех уголовных дел политика
Суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу “Ив Роше” на реальный. Теперь политик отправится в колонию на два года и восемь месяцев. Суд учел 11 месяцев, которые он провел под домашним арестом в 2014. Защита Навального уже пообещала обжаловать вердикт.
Однако дело “Ив Роше” - не единственное уголовное дело, по которому привлекают политика. Если силовые структуры доведут все уголовные дела до конца, Навальному грозит не один десяток лет колонии.