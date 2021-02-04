За что сидит и за что еще может сесть Навальный? Обзор всех уголовных дел политика

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За что сидит и за что еще может сесть Навальный? Обзор всех уголовных дел политика

Суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу “Ив Роше” на реальный. Теперь политик отправится в колонию на два года и восемь месяцев. Суд учел 11 месяцев, которые он провел под домашним арестом в 2014. Защита Навального уже пообещала обжаловать вердикт.