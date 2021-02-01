Никогда митинги не собирали столько". Протесты русскоязычных в Израиле в поддержку Навального

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Никогда митинги не собирали столько". Протесты русскоязычных в Израиле в поддержку Навального

В Израиле фильм “Дворец для Путина” держался больше недели в топе трендов среди пользователей Youtube. Многие, как и в других странах вышли на акции солидарности с задержанными на демонстрациях в России. Вторую неделю подряд лозунги в поддержку Навального звучат у посольства и консульства РФ.

“Никогда митинги, связанные с событиями в России, не собирали не то, что столько же, а даже в десять раз меньше народу”, - говорит Роман, пришедший на акцию в Тель-Авиве.