Никогда митинги не собирали столько". Протесты русскоязычных в Израиле в поддержку Навального
Никогда митинги не собирали столько". Протесты русскоязычных в Израиле в поддержку Навального
В Израиле фильм “Дворец для Путина” держался больше недели в топе трендов среди пользователей Youtube. Многие, как и в других странах вышли на акции солидарности с задержанными на демонстрациях в России. Вторую неделю подряд лозунги в поддержку Навального звучат у посольства и консульства РФ.
“Никогда митинги, связанные с событиями в России, не собирали не то, что столько же, а даже в десять раз меньше народу”, - говорит Роман, пришедший на акцию в Тель-Авиве.
Филипп, недавно переехавший в Израиль из Москвы: “Это очень необычно. Я специально надел кроссовки. В России приходишь на несогласованные акции собранный и готовый бежать от ОМОНа, от Росгвардии. А тут стоит полиция расслабленная и просто говорит - держите дистанцию”.