Подкаст “Что это было”. Акции в поддержку Навального - что дальше?

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Подкаст “Что это было”. Акции в поддержку Навального - что дальше?

В воскресенье в России прошла вторая волна акций протеста сторонников Алексея Навального. Задержано более 5 тысяч ее участников - так много на несанкционированных акциях не задерживали в современной России еще никогда.

Можно ли считать эти акции успехом для оппозиции и сработала ли ставка на координацию протестующих через "Телеграм" - разбираются журналисты Русской службы Би-би-си Илья Барабанов и Петр Козлов.