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Панды в снегу. Обитатели зоопарка в Вашингтоне радуются холодам

Панды из Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне заметно оживились, когда в столице США впервые за два года выпал снег. Семейство из трех особей по-разному отреагировало на снегопад: родители кувыркались и катались с горок, а пятимесячный медвежонок предпочел не выходить.