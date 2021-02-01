Панды в снегу. Обитатели зоопарка в Вашингтоне радуются холодам
Панды в снегу. Обитатели зоопарка в Вашингтоне радуются холодам
Панды из Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне заметно оживились, когда в столице США впервые за два года выпал снег. Семейство из трех особей по-разному отреагировало на снегопад: родители кувыркались и катались с горок, а пятимесячный медвежонок предпочел не выходить.
Панд в зоопарк Вашингтона предоставило китайское Общество охраны природы, они останутся в Вашингтоне до 2023 года.