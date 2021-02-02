Сильный снегопад обрушился на восточное побережье США

Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут оказались во власти снежной стихии.

Нью-Йорк

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В понедельник утром в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании выпало до 60 см снега

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Нью-Йорк был практически парализован, в городе было объявлено чрезвычайное положение

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рекомендовал отправляться в дорогу только в случае крайней необходимости

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В Нью-Йорке была приостановлена программа вакцинации, пожилым людям рекомендуют не выходить из дома

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Зато Центральный парк выглядит как никогда красиво...

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В Нью-Йорке замерз на лету даже знаменитый Мемориальный фонтан Джозефин Шоу Лоуэлл

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А на Таймс-сквер не прекращается своя немного странная жизнь...

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В Нью-Джерси школьные автобусы вынуждены были встать на прикол

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В Вашингтоне тоже выпало немало снега

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А перед Белым домом появился снеговик