Сильный снегопад обрушился на восточное побережье США

Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут оказались во власти снежной стихии.
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В понедельник утром в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании выпало до 60 см снега
Нью-Йорк был практически парализован, в городе было объявлено чрезвычайное положение
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рекомендовал отправляться в дорогу только в случае крайней необходимости
В Нью-Йорке была приостановлена программа вакцинации, пожилым людям рекомендуют не выходить из дома
Зато Центральный парк выглядит как никогда красиво...
В Нью-Йорке замерз на лету даже знаменитый Мемориальный фонтан Джозефин Шоу Лоуэлл
А на Таймс-сквер не прекращается своя немного странная жизнь...
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В Нью-Джерси школьные автобусы вынуждены были встать на прикол
В Вашингтоне тоже выпало немало снега
А перед Белым домом появился снеговик