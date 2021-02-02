Умер капитан Том Мур. История ветерана, который стал рыцарем и национальным героем Британии

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Умер капитан Том Мур. История ветерана, который стал рыцарем и национальным героем Британии

Умер Капитан Том Мур. Он стал известен по всему миру, когда ему почти исполнилось 100 лет.

К своему дню рождения он пообещал пройти 100 кругов вокруг сада и собрать деньги для благотворительности.

Том Мур родился в 1920 году в английском городке Китли. Во время Второй мировой войны капитан служил в Индии и Бирме. После войны Том управлял компанией по производству бетона и спас ее от банкротства.

Первое появление Том Мур на телевидении случилось задолго до Covid-19. Он был гостем комедийного шоу Blankety Blank.

Но настоящую популярность ему принес сбор пожертвований во время пандемии. Том Мур планировал собрать тысячу британских фунтов для медсестер и врачей. Но уже через неделю сумма пожертвований перевалила за один миллион, а ко дню столетнего юбилея Тома сумма превысила 30 миллионов фунтов.

В честь Мура также была написана песня, возглавившая на некоторое время несколько британских чартов. Он спел ее дуэтом с Майклом Боллом.

Тому Муру прислали более 140 тыс. открыток из разных стран.

Его произвели в полковники и посвятили в рыцари.

В день его рождения королевские BBC пролетели над домом капитана Мура.

В разгар пандемии решимость и оптимизм Тома стали поддержкой для многих.