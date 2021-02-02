Подкаст "Что это было". Как осудили Навального и к чему это может привести

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Подкаст "Что это было". Как осудили Навального и к чему это может привести

Симоновский суд Москвы приговорил Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам заключения, изменив ему условное наказание по делу “Ив Роше” на реальный срок лишения свободы. Сотни сторонников Навального были задержаны у суда во время рассмотрения его дела и в центре Москвы уже после оглашения приговора.

Корреспонденты Русской службы “Би-би-си” Оксана Чиж и Сергей Горяшко - о суде над Навальным и последствиях обвинительного приговора.