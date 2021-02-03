Верблюжье молоко - новое золото. Почему растет спрос на этот продукт и кто на этом зарабатывает?

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Верблюжье молоко - новое золото. Почему растет спрос на этот продукт и кто на этом зарабатывает?

Среди деревенских жителей в Кении широким спросом традиционно пользуется копченое верблюжье молоко. Сейчас спрос на этот продукт растет и в городах. Многие считают, что молоко верблюда обладает целебными свойствами.

Оборот рынка верблюжьего молока оценивается в 10 млрд долларов ежегодно.

Фермеры и заводчики верблюдов увидели в этом возможность и занялись производством пастеризованного молока.