Село Навальных. Что думают украинские земляки о главном оппоненте Путина?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Село Навальных. Что думают украинские земляки о главном оппоненте Путина?

Новое Залесье – небольшое село в часе езды от Киева, куда десятки Навальных переселили после аварии на Чернобыльской АЭС. Все они родственники известного российского оппозиционера Алексея Навального по отцовской линии.

Он сам не раз рассказывал, как приезжал на лето к бабушке в Залесье, оказавшееся после катастрофы в 30-километровой зоне отчуждения, и называл сериал "Чернобыль" историей своей семьи.