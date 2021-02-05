12 часов в автозаке и переполненные камеры. Что происходит в Сахарове
12 часов в автозаке и переполненные камеры. Что происходит в Сахарове
На последних акциях в поддержку Алексея Навального в Москве задержали тысячи людей. Из-за нехватки мест в спецприемниках их повезли в Центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово в Новой Москве.
В итоге в очереди на въезд стояли автозаки, в очереди в комнату передач - родственники и друзья задержаннных и арестованных.
Что происходит внутри и снаружи миграционной тюрьмы, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.