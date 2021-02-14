"Объединение с Юлей Навальной". Феминистские акции в Москве и Петербурге

14 февраля в Москве и Петербурге выстроились "цепи солидарности и любви" с Юлией Навальной, женщинами, которые находятся под домашним арестом, а также "со всеми пострадавшими от политического преследования и полицейского насилия".

Акции прошли без задержаний. В общей сложности в них приняли участие более трехсот человек.