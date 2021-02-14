"Объединение с Юлей Навальной". Феминистские акции в Москве и Петербурге
"Объединение с Юлей Навальной". Феминистские акции в Москве и Петербурге
14 февраля в Москве и Петербурге выстроились "цепи солидарности и любви" с Юлией Навальной, женщинами, которые находятся под домашним арестом, а также "со всеми пострадавшими от политического преследования и полицейского насилия".
Акции прошли без задержаний. В общей сложности в них приняли участие более трехсот человек.
Видео, За что сидит и за что еще может сесть Навальный? Обзор всех уголовных дел политика, Продолжительность 7,26
Алексея Навального отправляют в колонию на 2,5 года по делу шестилетней давности. И это не единственное уголовное дело, по которому он может получить реальный срок.