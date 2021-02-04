Подкаст "Что это было". Зачем Зеленский закрыл три телеканала?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подкаст "Что это было". Зачем Зеленский закрыл три телеканала?

Три украинских телеканала - 112, NewsOne и ZIK - прекратили вещание. Власти Украины обвиняют их в российской пропаганде. В России это решение называют гонениями на свободу слова, а оппоненты президента Украины Владимира Зеленского грозят ему импичментом.

Корреспондент Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко рассказал о владельцах канала, особенностях украинского медиарынка и политических последствиях решения Владимира Зеленского.