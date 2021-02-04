Подкаст "Что это было". Зачем Зеленский закрыл три телеканала?
Подкаст "Что это было". Зачем Зеленский закрыл три телеканала?
Три украинских телеканала - 112, NewsOne и ZIK - прекратили вещание. Власти Украины обвиняют их в российской пропаганде. В России это решение называют гонениями на свободу слова, а оппоненты президента Украины Владимира Зеленского грозят ему импичментом.
Корреспондент Би-би-си в Киеве Святослав Хоменко рассказал о владельцах канала, особенностях украинского медиарынка и политических последствиях решения Владимира Зеленского.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.