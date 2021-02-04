"Не волна, а цунами": как Британия закрылась на третий локдаун и достигла 100 тыс. смертей

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"Не волна, а цунами": как Британия закрылась на третий локдаун и достигла 100 тыс. смертей

В Британии число смертей, связанных с Covid-19, уже перевалило за 100 тысяч – в пересчете на число жителей страна вышла на первое место в мире.

В Британии сложился идеальный шторм: обычные зимние нагрузки на систему здравоохранения, послабления во время Рождества, недоумение населения из-за постоянно меняющихся правил и новый более заразный штамм.

И хотя в стране успешно запущена программа вакцинации от Covid-19, Британия пока практически закрыта на въезд и выезд, и многие предприятия остаются закрытыми.