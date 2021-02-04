ЗОЖ на фоне путча: как переворот в Мьянме случайно попал в видео с тренировкой
ЗОЖ на фоне путча: как переворот в Мьянме случайно попал в видео с тренировкой
Инструктор аэробики Кхинг Хнин Вай записала новый ролик с упражнениями и выложила его на своей странице в Facebook. Ролик стал вирусным.
Сама того не подозревая, она запечатлела на видео момент военного переворота в Мьянме.
"Я не издевалась и не ерничала, я записывала ролик для участия в соревновании по фитнесу", говорит Хнин Вай.
Военный переворот произошел в Мьянме 1 февраля.