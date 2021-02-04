ЗОЖ на фоне путча: как переворот в Мьянме случайно попал в видео с тренировкой

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

ЗОЖ на фоне путча: как переворот в Мьянме случайно попал в видео с тренировкой

Инструктор аэробики Кхинг Хнин Вай записала новый ролик с упражнениями и выложила его на своей странице в Facebook. Ролик стал вирусным.

Сама того не подозревая, она запечатлела на видео момент военного переворота в Мьянме.

"Я не издевалась и не ерничала, я записывала ролик для участия в соревновании по фитнесу", говорит Хнин Вай.