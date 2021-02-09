Сэмюэл Литтл: десятки убийств и шокирующие записи аудиодопросов. Документальный фильм Би-би-си

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На протяжении более чем 40 лет Сэмюэл Литтл колесил по всем Соединённым Штатам в грязной машине, полной барахла, и убивал. Его признания шокируют. Его показания позволили полицейским по всей стране раскрыть дела многолетней давности, а родственникам многих из его жертв - наконец-то получить информацию о том, что случилось с их матерью, сестрой, дочерью или племянницей.

Репортёру Бену Занду удаётся получить аудиозапись допросов Литтла. Послушав её, он задаётся вопросом, каким образом Сэмюэлу удавалось столь долго избегать наказания за его страшные деяния. Бен отправляется в поездку по Соединённым Штатам. Он посещает места преступлений, беседует с полицейскими, судмедэкспертами и родственниками погибших женщин. Бен хочет понять психологию убийцы и социальную среду, сделавшую возможным появление таких людей, как Сэмюэл Литтл.