Псы на колесах: приют в Таиланде помогает покалеченным питомцам вести нормальную жизнь
Псы на колесах: приют в Таиланде помогает покалеченным питомцам вести нормальную жизнь
Один из приютов Таиланда помогает покалеченным собака вернуться к нормальной жизни. Многих собак хозяева бросают после того, как животные попадают в дорожные аварии и лишаются возможности свободно передвигаться.
Некоторым везет больше других, и они попадают в спецприюты, где оставшимся парализованными животным дают коляски, чтобы они могли передвигаться.
Пандемия коронавируса заметно затруднила деятельность фондов помощи животным, потому что основными жертвователями были иностранцы, которые теперь в страну почти не приезжают.