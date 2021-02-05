Псы на колесах: приют в Таиланде помогает покалеченным питомцам вести нормальную жизнь

Один из приютов Таиланда помогает покалеченным собака вернуться к нормальной жизни. Многих собак хозяева бросают после того, как животные попадают в дорожные аварии и лишаются возможности свободно передвигаться.

Некоторым везет больше других, и они попадают в спецприюты, где оставшимся парализованными животным дают коляски, чтобы они могли передвигаться.

Пандемия коронавируса заметно затруднила деятельность фондов помощи животным, потому что основными жертвователями были иностранцы, которые теперь в страну почти не приезжают.