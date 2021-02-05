Подкаст "Что это было". Почему российская оппозиция остановила протесты
Подкаст "Что это было". Почему российская оппозиция остановила протесты
Российская оппозиция отказывается от еженедельных протестов и в целом меняет свою стратегию, заявил глава сети штабов Алексея Навального Леонид Волков.
Корреспонденты Русской службы “Би-би-си” Анастасия Голубева и Петр Козлов обсуждают, какие последствия будут иметь это решение и события предшествующих двух недель для Кремля, его оппонентов и самого Навального.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.