Подкаст "Что это было". Почему российская оппозиция остановила протесты

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Подкаст "Что это было". Почему российская оппозиция остановила протесты

Российская оппозиция отказывается от еженедельных протестов и в целом меняет свою стратегию, заявил глава сети штабов Алексея Навального Леонид Волков.

Корреспонденты Русской службы “Би-би-си” Анастасия Голубева и Петр Козлов обсуждают, какие последствия будут иметь это решение и события предшествующих двух недель для Кремля, его оппонентов и самого Навального.