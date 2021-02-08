Танки, олени и огромный блин: в Татарстране прошел фестиваль саней
Танки, олени и огромный блин: в Татарстране прошел фестиваль саней
В городе Мамадыш в Татарстане в пятый раз прошел фестиваль саней. Участники украшают сани, надевают костюмы и соревнуются в скорости спуска с горы. Мероприятие прошло несмотря на мороз и коронавирус.
В этом году сани переделывали в здания, танки, пиратские корабли и не только. Гостей угощала полевая кухня.
А студенты политехнического училища также испекли гигантский блин диаметром 2,5 метра.