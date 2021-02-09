"Даже собаки так не живут". Как Covid-19 повлиял на общины цыган в Европе
"Даже собаки так не живут". Как Covid-19 повлиял на общины цыган в Европе
Долгие годы цыгане остаются одной из самых бедных и дискриминируемых общин в Европе. Районы, где они живут, часто сегрегированы и отличаются бедностью, отсутствием инфраструктуры и перенаселенностью. Пандемия коронавируса усугубила и без того плачевные условия быта этих людей.
Жители цыганских поселений обычно избегают огласки и с недоверием относятся к журналистам, но Би-би-си удалось посетить одно из крупнейших цыганских поселений в городе Сливен в Болгарии.