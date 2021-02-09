"Даже собаки так не живут". Как Covid-19 повлиял на общины цыган в Европе

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"Даже собаки так не живут". Как Covid-19 повлиял на общины цыган в Европе

Долгие годы цыгане остаются одной из самых бедных и дискриминируемых общин в Европе. Районы, где они живут, часто сегрегированы и отличаются бедностью, отсутствием инфраструктуры и перенаселенностью. Пандемия коронавируса усугубила и без того плачевные условия быта этих людей.