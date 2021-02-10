Леонид Волков: "Сложно представить, что кто-то отправит ОМОН в каждый российский двор"
Леонид Волков: "Сложно представить, что кто-то отправит ОМОН в каждый российский двор"
Руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск на следующий день после того, как он анонсировал новую акцию протеста. Суд заочно арестовал Волкова на два месяца.
Корреспондент Би-би-си Олег Болдырев поговорил с соратником Навального о новой акции и трансформации режима Путина.