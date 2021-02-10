Подкаст "Что это было". Как вакцина "Спутник V" завоевывает мир
Подкаст "Что это было". Как вакцина "Спутник V" завоевывает мир
Российскую вакцину "Спутник V" еще недавно на Западе воспринимали со скепсисом, а сейчас называют фаворитом гонки вакцин.
Приблизит ли "Спутник V" победу над коронавирусом и возможна ли такая победа в принципе – об этом рассуждает научный корреспондент Русской службы Би-би-си Николай Воронин.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.