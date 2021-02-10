Подкаст "Что это было". Как вакцина "Спутник V" завоевывает мир

Российскую вакцину "Спутник V" еще недавно на Западе воспринимали со скепсисом, а сейчас называют фаворитом гонки вакцин.

Приблизит ли "Спутник V" победу над коронавирусом и возможна ли такая победа в принципе – об этом рассуждает научный корреспондент Русской службы Би-би-си Николай Воронин.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.