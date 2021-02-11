“Кладбище туриндустрии”. Что стало со сферой отдыха в Таиланде за год борьбы с коронавирусом?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

“Кладбище туриндустрии”. Что стало со сферой отдыха в Таиланде за год борьбы с коронавирусом?

Туристическая отрасль Таиланда оказалась на грани банкротства. Несмотря на то, что сейчас в стране высокий туристический сезон, в Бангкоке большинство туристических автобусов и лодок простаивают.

За прошлый год страну посетило в пять раз меньше иностранных гостей, чем годом ранее.