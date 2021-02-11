"С Синявским мы возили опилки на вагонетках": латвийский поэт о лагере в Мордовии

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"С Синявским мы возили опилки на вагонетках": латвийский поэт о лагере в Мордовии

55 лет назад, с 10 по 14 февраля 1966 года в СССР проходили судебные заседания по процессу Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Писателей приговорили к 7 и 5 годам лагерей за тайную публикацию их книг за рубежом. Процесс имел большой резонанс и послужил началом широкого диссидентского движения в СССР.

Синявского и Даниэля определили в мордовский лагерь Дубровлаг. В это время там уже отбывал наказание латвийский поэт и диссидент, Кнутс Скуиниекс. Его также приговорили к 7 годам за "участие в группе национального сопротивления".

В Дубровлаге он сблизился с известными писателями. Они вместе выполняли подсобные работы, обсуждали литературу, поддерживали товарищей, оказавшихся в карцере, Даниэль переводил стихи Скуиниекса на русский язык.

Русская служба Би-би-си поговорила с латвийским поэтом о его дружбе с Синявским и Даниэлем, лагерном опыте и отношении к советской власти.