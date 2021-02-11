Греческие студенты выступают против размещения полиции в университетах
Греческие студенты выступают против размещения полиции в университетах
Новая реформа разрешит размещение полиции на территории студенческих кампусов.
Запрет был введен в 1974 году, после того как студенты помогли свергнуть военное правительство, правившее страной с 1967 по 1974.
Нынешнее консервативное правительство решило, что запрет пора отменить, чем вызвало гнев молодых людей. Студенты бросали в полицейских зажигательные бомбы, полиция применила слезоточивый газ. В ходе столкновений было задержано более двадцати человек.