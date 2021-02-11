Лукашенко созвал народное собрание, оппозиция обещала протесты: что из этого вышло?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Лукашенко созвал народное собрание, оппозиция обещала протесты: что из этого вышло?

11 и 12 февраля в Минске проходит шестое Всебелорусское народное собрание с участием президента страны Александра Лукашенко. Из 2700 делегатов большинство - представители госучреждений и чиновники, представителей протестного движения нет.

Накануне оппозиция обратилась к сторонникам с заявлением о нелегитимности собрания и призвала их выйти на улицы. Но масштабных уличных акций в стране не произошло.

Александр Лукашенко в ходе своей речи, продолжавшейся три часа и сорок минут, поделился планом изменения Конституции, назвал условия своего ухода от власти, высказался о протестах и России.