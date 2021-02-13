Принцесса Маргарет. Королевская бунтарка. Документальный фильм Би-би-си

Ей всегда приходилось оставаться в тени своей старшей сестры. Но принцессу Маргарет, младшую сестру королевы Елизаветы II, не зря называли бунтаркой. Феерические вечеринки, многочисленные романы, дружба со звездами кино, музыкантами и писателями, замужество с фотографом и скандальный развод сделали ее знаменитостью и "целью номер один" для британской и мировой прессы. Многочисленные газеты пристально следили за тем, как и с кем она тратит выделяемые на ее содержание средства из государственного бюджета. В молодости принцесса украшала обложки модных журналов и была музой Кристиана Диора, влюблялась не в тех мужчин и шла вразрез с мнением своей семьи и даже Церкви.