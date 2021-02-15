На мели и без зарплаты: четыре года моряки у берегов ОАЭ не могут выйти на сушу

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На мели и без зарплаты: четыре года моряки у берегов ОАЭ не могут выйти на сушу

У берегов Объединенных Арабских Эмиратов уже четыре года на мели стоит судно MT Iba разорившейся компании Alco Shipping. На танкере живет команда из пяти человек. Они не спускались на землю уже почти четыре года.

Уже около полутора лет компания Alco Shipping не платит морякам зарплату. Они были брошены на произвол судьбы без еды, воды и средств к существованию.

Благотворительные организации поставляют морякам воду и еду и помогают в переговорах с обанкротившейся компанией-владельцем судна.

Покинуть танкер команда не может по двум причинам: судно – единственный рычаг давления моряков в споре с Alco Shipping; у моряков нет виз для посещения ОАЭ.