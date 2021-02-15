Подкаст “Что это было?”. Акция с фонариками: успех или провал?

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Подкаст “Что это было?”. Акция с фонариками: успех или провал?

В воскресенье в России прошла очередная акция сторонников Алексея Навального. Она состоялась в новом формате - люди выходили с фонариками во дворы своих домов. И эта акция вышла совсем не такой яркой, как прошедшие в январе несанкционированные митинги.

Как можно оценить успех или провал подобной акции, обсуждаем с журналистами Русской службы Би-би-си Наталией Зотовой и Владимиром Дергачевым.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.