Карантин в отеле: как выглядят номера для приехавших в Британию и другие страны

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Карантин в отеле: как выглядят номера для приехавших в Британию и другие страны

С 15 февраля Великобритания ввела обязательный карантин в отеле для тех, кто прибыл из стран с высоким уровнем заражения коронавирусом.

Такие пассажиры должны провести в отеле 10 дней. Нарушителям грозят штрафы и даже тюрьма.