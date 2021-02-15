Карантин в отеле: как выглядят номера для приехавших в Британию и другие страны
Карантин в отеле: как выглядят номера для приехавших в Британию и другие страны
С 15 февраля Великобритания ввела обязательный карантин в отеле для тех, кто прибыл из стран с высоким уровнем заражения коронавирусом.
Такие пассажиры должны провести в отеле 10 дней. Нарушителям грозят штрафы и даже тюрьма.
В других странах введены похожие меры. В Австралии приезжие должны провести в номере 14 дней, а в Гонконге - 21 день.
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