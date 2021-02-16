"Важно показать, что мы не сдаемся". История видео с акции протеста в Сахарово
"Важно показать, что мы не сдаемся". История видео с акции протеста в Сахарово
Виталия и Евгения задержали на протестной акции 31 января. Hесмотря на то, что это был их первый митинг, им присудили арест, который они отбывали в центре временного содержания иностранных граждан Сахарово.
Во время одной из прогулок арестанты устроили митинг, на котором скандировали "Путин - вор". Видео акции было опубликовано в телеграм-каналах, после чего у арестованных начались проблемы.
Би-би-си взяла интервью у Виталия и Евгения, в котором они рассказали об обысках в камерах, угрозах от следователей и дружбе с сокамерниками.