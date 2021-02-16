"Важно показать, что мы не сдаемся". История видео с акции протеста в Сахарово

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"Важно показать, что мы не сдаемся". История видео с акции протеста в Сахарово

Виталия и Евгения задержали на протестной акции 31 января. Hесмотря на то, что это был их первый митинг, им присудили арест, который они отбывали в центре временного содержания иностранных граждан Сахарово.

Во время одной из прогулок арестанты устроили митинг, на котором скандировали "Путин - вор". Видео акции было опубликовано в телеграм-каналах, после чего у арестованных начались проблемы.