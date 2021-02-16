В коньках и трусах по Амстердаму. Как в Нидерландах встретили неожиданные заморозки

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В коньках и трусах по Амстердаму. Как в Нидерландах встретили неожиданные заморозки

В Нидерландах из-за крепких морозов замерзли реки и каналы. Люди высыпали кататься на коньках, но не для всех это закончилось хорошо.

На одном из каналов игравшие в хоккей провалились под лед - людям помогли прохожие и друзья.