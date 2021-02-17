Скандальный Q-pop: как поп-группа Ninety One всколыхнула Казахстан
Скандальный Q-pop: как поп-группа Ninety One всколыхнула Казахстан
В Казахстане приобрел большую популярность Q-pop. Он напоминает корейский K-pop, но на казахском языке и с элементами культуры кочевников.
Создатели жанра - группа Ninety One - популяризирует казахский язык среди молодежи и продвигает культуру страны по всему миру.
Однако многочисленные противники группы считают, что своими прическами, танцами и макияжем артисты бросили вызов ключевому элементу казахской культуры - воинственной мужественности батыров.
Видео Юлии Джеймс и Бена Тавенера.