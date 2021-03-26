Подкаст "Что это было". Как Россия год живет с коронавирусом?

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Подкаст "Что это было". Как Россия год живет с коронавирусом?

час назад

Год назад пандемия коронавируса ударила по жителям России - в конце марта 2020-го Владимир Путин объявил из-за ковида нерабочую неделю, которая потом продлевалась. С тех пор многие вернулись на рабочие места, но все равно страна уже 12 месяцев живет в условиях пандемии и связанных с ней ограничений.

Как эти 12 месяцев сказались на россиянах? Объясняют журналисты Русской службы Би-би-си Ольга Шамина и Мария Киселева.