Подкаст "Что это было". Почему российские фигуристки лучшие в мире?

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Подкаст "Что это было". Почему российские фигуристки лучшие в мире?

53 минуты назад

Российские девушки впервые в истории заняли весь пьедестал почета на чемпионате мира по фигурному катанию.

Как стал возможен этот успех, если женское фигурное катание в России - главный поставщик спортивных скандалов? Объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт.