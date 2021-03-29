Подкаст "Что это было". Почему российские фигуристки лучшие в мире?
Подкаст "Что это было". Почему российские фигуристки лучшие в мире?
Российские девушки впервые в истории заняли весь пьедестал почета на чемпионате мира по фигурному катанию.
Как стал возможен этот успех, если женское фигурное катание в России - главный поставщик спортивных скандалов? Объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Елизавета Фохт.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.