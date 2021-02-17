В Нижегородской области поймали голубых собак. Что произошло?

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В Нижегородской области поймали голубых собак. Что произошло?

В городе Дзержинск Нижегородской области местные жители заметили несколько голубых собак, гуляющих неподалеку от заброшенного завода.

Животных доставили в ветклинику, чтобы разобраться, что произошло. Сейчас собаки в порядке, но врачи еще ждут результатов экспертиз.