В Нижегородской области поймали голубых собак. Что произошло?
В Нижегородской области поймали голубых собак. Что произошло?
В городе Дзержинск Нижегородской области местные жители заметили несколько голубых собак, гуляющих неподалеку от заброшенного завода.
Животных доставили в ветклинику, чтобы разобраться, что произошло. Сейчас собаки в порядке, но врачи еще ждут результатов экспертиз.
После карантина и стерилизации животные снова вернутся на улицу. Hесмотря на ажиотаж вокруг новостей, в ветклинику еще не обратились желающие забрать их домой.