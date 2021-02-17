В Беларуси начался суд над Виктором Бабарико. В чем обвиняют оппонента Лукашенко и что ему грозит?

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В Беларуси начался суд над Виктором Бабарико. В чем обвиняют оппонента Лукашенко и что ему грозит?

17 февраля в Минске начался суд над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико. Его называли главным оппонентом Александра Лукашенко на прошедших в августе 2020 года выборах президента.

Виктор Бабарико был арестован еще до начала гонки в июне и с тех пор находился в СИЗО КГБ. Его и еще шестерых топ-менеджеров Белгазпромбанка обвиняют в получении взяток и отмывании средств.