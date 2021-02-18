Пенсионерка из Москвы живет в заброшенной хрущевке. Как так вышло?

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Пенсионерка из Москвы живет в заброшенной хрущевке. Как так вышло?

Валентина Шиленкова живет в пятиэтажке в московском Кунцеве с 1985 года. В 2020 году дом Валентины расселили, но идти ей некуда. Из-за неправильного статуса квартиры ей не дают новое жилье, поэтому сейчас она живет в доме, где нет воды, отопления и постоянного электричества.

Вокруг 47 и 48 кварталов Кунцева борьба местных жителей с застройщиками и властями продолжается уже несколько лет. Власти хотят возвести на месте пятиэтажек новый жк с 25-этажными домами, но местные жители уверены, что их дома в отличном состоянии.