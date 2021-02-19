"Персеверанс" успешно высадился на Марсе: как это было

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"Персеверанс" успешно высадился на Марсе: как это было

Ровер НАСА "Персеверанс" совершил посадку на Марсе. Теперь он будет искать следы жизни на планете.

Кроме того, "Персеверанс" попытается синтезировать кислород из имеющегося углекислого газа на планете. Марсоход также обследует дно пересохшего озера, возьмет образцы скалистых пород и упакует их в контейнеры.