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Протесты в Испании: рэпер, оскорбивший короля, и свобода слова

Каталонский рэпер Пабло Хасель приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за оскорбление короля и полиции в твитах и текстах своих песен.

Правительство уже объявило о том, что собирается смягчить наказание за подобные преступления в тех случаях, когда речь идет о произведениях искусства и культуры. Но, по заявлениям местных СМИ, это никак не отразится на деле Пабло Хаселя.