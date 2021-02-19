Протесты в Испании: рэпер, оскорбивший короля, и свобода слова
Протесты в Испании: рэпер, оскорбивший короля, и свобода слова
Каталонский рэпер Пабло Хасель приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за оскорбление короля и полиции в твитах и текстах своих песен.
В связи с его арестом во многих городах Испании начались протесты.
Правительство уже объявило о том, что собирается смягчить наказание за подобные преступления в тех случаях, когда речь идет о произведениях искусства и культуры. Но, по заявлениям местных СМИ, это никак не отразится на деле Пабло Хаселя.
Протестующие требуют освобождения рэпера.