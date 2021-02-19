Морозы в Техасе: тысячи черепах оцепенели от холода
Морозы в Техасе: тысячи черепах оцепенели от холода
Лютые морозы, сковавшие Техас, охладили океанские воды на столько, что пресмыкающихся в полуобморочном состоянии и небывалых количествах начало выбрасывать на берег.
Волонтеры с острова Саут-Падре подобрали около пяти тысяч животных и привезли их отогреваться в областной конференц-центр.
Непогода в южных штатах США привела к гибели по меньшей мере 21 человека и лишила электричества 2,7 миллионов домов.